Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 Mağlup Etti

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 59 Djiku), Skriniar, Çağlar Söyüncü (Dk. 58 Dzeko), Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 84 Cenk Tosun), Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski (Dk. 46 Tadic), En-Nesyri (Dk. 70 İrfan Can Kahveci)

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi (Dk. 62 Uduokhai), Hadziahmetovic (Dk. 90 Onur Bulut), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 90 Immobile), Oxlade-Chamberlain, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 67 Joao Mario), Rafa Silva

Gol: Dk. 44 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 37 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+4 Skriniar, Dk. 87 Djiku ( Fenerbahçe ), Dk. 45+2 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 72 Uduokhai, Dk. 79 Mert Günok, Dk. 90+3 Masuaku (Beşiktaş)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

46. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

51. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Bu futbolcunun şutunda barajdan dönen top, yine Talisca'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun gelişine şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakikada topu kapan Skriniar, ceza yayı önündeki Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Skriniar, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya kafayla aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+8. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Immobile, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat iki hamlede topu kontrol etti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.