Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 50 dakika sürdü ve kondisyon ile taktik çalışması yapıldı.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışmasının ardından tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı