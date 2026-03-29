Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışmasının ardından tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı