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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ardından başkan Hasan Arat, futbolculara ziyarette bulundu. Beşiktaş, kampa girerek maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Başkan Hasan Arat'tan futbolculara ziyaret

Öte yandan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte futbolcularla bir araya gelen başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı ekibe Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.

Beşiktaş kampa girdi

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

23 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda teknik direktör Rıza Çalımbay, şu isimlere yer verdi:

Mert Günok,Ersin Destanoğlu,Utku Yuvakuran,Onur Bulut,Omar Colley,Ante Rebic,Salih Uçan,Cenk Tosun,Vincent Aboubakar,Daniel Amartey,Alex Chamberlain,Rachid Ghezzal,Amir Hadziahmetovic,Necip Uysal,Demir Ege Tıknaz,Bakhtiyor Zaynutdinov,Eric Bailly,Jackson Muleka,Jean Onana,Tayfur Bingöl

Umut Meraş,Gedson Fernandes,Semih Kılıçsoy

Kaynak: AA / Spor

Rıza Çalımbay Hasan Arat Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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