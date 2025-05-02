Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Solskjaer yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmaları içerdi.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor