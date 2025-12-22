Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı. - İSTANBUL