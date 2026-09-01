Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise U19 Takımı ile 15'er dakikalık dört devreden antrenman maçı oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı