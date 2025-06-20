Beşiktaş, Fenerbahçe ile Play-off Finalinde Üçüncü Maçta Karşılaşıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı yarın Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından yayımlanacak. Fenerbahçe, serinin ilk iki maçında Beşiktaş'ı mağlup ederek 2-0'lık avantaj sağladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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