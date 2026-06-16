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Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçı yarın oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde final serisi 3. maçı yarın oynanacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Seride durum 1-1.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinin ilk 2 maçı sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanırken, ilk maçı Beşiktaş 88-80'lik skorla kazandı. Fenerbahçe, 2. maçta 93-68 üstünlük sağladı ve seride durumu 1-1 yaptı.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Erkekler Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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