Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Mansur Yavaş sürprizi! Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçiyordu, taraftar büyük ilgi gösterdi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin takipçileri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Vatandaşlar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig'in 8'nci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin dört gözle takip ettiği mücadeleyi izlemeye gidenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Vatandaşlar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi. Yavaş'ın da vatandaşların ilgisine karşılık verdiği izlendi.

NEBATİ DE MAÇI TAKİP ETTİ

Derbiyi izlemeye gidenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de vardı. Nebati, mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte takip etti.