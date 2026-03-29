Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 50 dakika sürdü ve çeşitli antrenmanlar gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, 50 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışmasının ardından tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat