Haberler

Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
