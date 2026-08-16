Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Beşiktaş'ın sahasında Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Andrew Donaldson Dallas oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Andrew Donaldson Dallas oturacak. AVAR'da ise Bersan Duran görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı