Haberler

Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasına Beşiktaş’ın sahasında Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Andrew Donaldson Dallas oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Beşiktaş'ın sahasında Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Andrew Donaldson Dallas oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Andrew Donaldson Dallas oturacak. AVAR'da ise Bersan Duran görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu
Çatalca'da dehşet saatleri bitti! Jandarmaya ateş açan saldırgan 4. günde pes etti

Mahalleliye kabusu yaşattı! 4 günlük inadın ardından pes etti
Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu

Biri trafikte, biri bahçede! Baba-oğulun kahreden sonu