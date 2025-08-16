Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Eyüpspor ile karşılaşacak. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor