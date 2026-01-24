Haberler

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı

Haberler.com gündeme getirdi, logodaki bayrak geri geldi
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Noa Lang bu akşamki maça çıkamıyor! İşte nedeni