Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor