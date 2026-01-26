Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçen Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıda üst üste 2 gol bularak skoru 2-1'e getiren Eyüpspor karşısında Beşiktaş 76. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1 puan aldı.

Orkun Kökçü ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna dahil ettiği Orkun Kökçü siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ta 15'i lig maçı olmak üzere toplam 22 müsabakada görev yapan tecrübeli oyuncu, siftahı Eyüpspor deplasmanında yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz'ın hatalı pasında kaptığı topu ceza sahası dışından kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren Orkun Kökçü gol sevincini taraftarlarının önüne giderek kutladı.

Siyah-beyazlı oyuncu daha sonra da yedek kulübesine gelerek Sergen Yalçın'la kucaklaştı.

Yenilmezlik serisi 10 maç oldu

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 maçta mağlup olmadı.

Bu sezonun ilk yarısında evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu süreçte rakiplerine yenilmedi.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen Beşiktaş, Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

Direkleri geçemediler

İki takım da maç içinde direklere takıldı.

Eyüpspor 52. dakikada Metehan Altunbaş'la direkten dönerken, Beşiktaş iki gol girişiminde direği geçemedi.

İlkinde Rıdvan Yılmaz'ın 53. dakikadaki şutunda üst direkten dönen meşin yuvarlak, 88. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta yan direğe isabet aldı.

Bayrağa saldırının protestosu devam etti

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme maçtan önce gösterilen tepki ikinci yarıda da devam etti.

Karşılaşmanın 47. dakikasında iki takım taraftarları da Türk bayraklarını havaya kaldırırıp İstiklal Marşı okuyarak protestosunu sürdürürken "Bayrağa uzanan eller kırılsın" şeklinde tezahürat yaptı.

Başkan Adalı'ya protesto

Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapamayan Beşiktaş'ta taraftarlar duruma tepki gösterdi.

Maçın bazı bölümlerinde siyah-beyazlı yönetime yönelik olarak "Transfer nerede" diye tezahürat yapan Beşiktaşlılar, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor, söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdı.

Eyüpspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından protestonun dozunu yükselterek yönetimi istifaya çağıran Beşiktaşlı taraftarlar "Adalı istifa", "Transfer yapmayın bırakın gidin" şeklinde tempo tuttu.

Cengiz Ünder 6 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ta bu sezon attığı kritik gollerle dikkati çeken Cengiz Ünder 6 haftalık aranın ardından gollerine devam etti.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla 5. gol sevincini yaşadı.

Cengiz Ünder daha önce oynadığı maçlarda da RAMS Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor filelerini havalandırmıştı.

Umut Bozok'un 2 golü sayılmadı

Maçta toplamda 4 kez Beşiktaş'ın filelerini havalandıran Eyüpspor'un 2 golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Eyüpspor, Beşiktaş'ın attığı ilk golden sonra gelişen atakta Umut Bozok'la 21. dakikada topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli kabul edilmedi.

Umut, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak topu filelere gönderdi ancak bu gol de aynı gerekçeyle geçerli sayılmadı.