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Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi

Spor Haberleri

Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bombayı patlattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bombayı patlattı. Siyah-beyazlı ekip, bir süredir kadrosuna katmak için görüşmeleri yürüttüğü İngiliz futbolcu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Dele Alli konusunda Everton ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı ekip, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Dele Alli, bu gece saat 01.30'da özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Tottenham'da ikinci yarısını da Everton'da geçiren Dele Alli, Premier Lig'de 21 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

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