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Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında Valencia Basket'e sahasında 96-94 yenildi

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Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında Valencia Basket'e sahasında 96-94 yenildi
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Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Valencia, ilk haftayı galibiyetle kapattı.

Beşiktaş, Euroleague'in ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Luka Kardum

Beşiktaş: Eugene Omoruyi 17, Jaylen Nowell 17, Ante Zizic 4, David DeJulius 4, DaQuan Jeffries, Anthony Brown 7, Scottie Wilbekin 12, Devon Dotson 9, Conor Morgan 15, Wenyen Gabriel 6, Berk Uğurlu 3

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Valencia: Timothy Neocartes II 26, Nate Reuvers 5, Kameron Taylor 12, Dylan Osetkowski 1, Mario Saint-Supery 7, Armoni Brooks 10, Omari Moore 2, Jasiel Fernandez 10, Nikola Mirotic 13, Neal Sako 10, Josep Puerto Guaita, Alvaro Cardenas Torre

Başantrenör: Xavier Albert

1. Periyot: 27-28

Devre: 51-54

3. Periyot: 71-81

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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