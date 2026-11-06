Beşiktaş, Euroleague'de sahasında Zalgiris Kaunas'a 83-67 yenildi

Beşiktaş, Euroleague'de sahasında Zalgiris Kaunas'a 83-67 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Euroleague'in 10. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ilk periyodu 17-20, devreyi 31-45 geride kapattı.
Euroleague'in 10. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Emilio Perez, Mario Majkic
Beşiktaş: Anthony Brown 10, Eugene Omoruyi 17, Wenyen Gabriel 14, David DeJulius 5, Jaylen Nowell 4, Devon Dotson 8, Lonnie Walker IV 7, Metecan Birsen 2, Conor Morgan, Scottie Wilbekin, Ante Zizic
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Zalgiris Kaunas: Sterling Brown 7, Carsen Edwards 11, Jonas Valanciunas 12, Keenan Evans 6, Azoulas Tubelis 14, Arnas Butkevicius 3, Dustin Sleva 5, Saben Lee 10, Edgaras Ulanovas 2, Marius Grigonis 13, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu
Başantrenör: Tomas Masiulis
1. Periyot: 17-20
Devre: 31-45
3. Periyot: 44-62