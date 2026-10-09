Beşiktaş, EuroLeague'de deplasmanda Baskonia'yı 92-84 mağlup etti

Beşiktaş, EuroLeague'de deplasmanda Baskonia'yı 92-84 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda Baskonia'yı 92-84 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş 2'nci galibiyetini alırken Baskonia 3'üncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı; 24 sayı kaydeden Scottie Wilbekin maçın en skorer ismi oldu.
SALON: Buesa Arena
HAKEMLER: Damir Javor, Thomas Bissuel, Sergio Silva
BASKONIA: Lawson 10, Simmons 8, Steward 7, Duarte 23, Joksimovic 6, Krucs 5, Sedekerskis 2, Spagnolo, Baugh 9, Santos 4, Faried 10
BEŞİKTAŞ: Dotson 14, Dejulius 4, Morgan 3, Metecan Birsen 2, Wilbekin 24, Omoruyi 2, Brown 9, Nowell 12, Furkan Korkmaz 2, Gabriel 14, Zizic 6
1'İNCİ PERİYOT: 20-28
DEVRE: 51-49
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-73
Beşiktaş, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı 92-84 mağlup etti. Beşiktaş, 2'nci galibiyetini alırken Baskonia 3'üncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 24 sayı kaydeden Scottie Wilbekin maçın en skorer ismi oldu.