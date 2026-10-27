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Beşiktaş, EuroLeague'de 32. maçında yarın Olympiakos'u ağırlayacak

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın saat 20.30'da Olympiakos'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki 32. maçına 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle çıkarken Olympiakos 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle geliyor.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Son şampiyon Yunan temsilcisi ise 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 32. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 32. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan organizasyonda grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde yaptığı 31 maçta 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Olympiakos ile daha önce 2 kez karşılaşan Beşiktaş, henüz galibiyet elde edemedi.

Kaynak: AA
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