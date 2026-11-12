Beşiktaş, EuroLeague'de 11. hafta maçında yarın LDLC Asvel deplasmanına çıkıyor

Beşiktaş, EuroLeague'de 11. hafta maçında yarın LDLC Asvel deplasmanına çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın TSİ 22.30'da LDLC Arena'da Fransa'nın LDLC Asvel ekibine konuk olacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle 14. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 16. sıradaki rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Virtus Bologna deplasmanında son saniye basketiyle 103-101 kazanan Beşiktaş, son maçında ise sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunos'a 83-67 yenildi.
Organizasyonda 10 maçta 4 galibiyeti bulunan LDLC Asvel, ligde 16. sırada bulunuyor. Partizan (82-75) ve Baskonia (94-79) galibiyetleriyle çıkış yakalayan Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.