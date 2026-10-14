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Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 yenildi

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Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 yenildi
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Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. İlk yarıyı 43-39, üçüncü periyodu 75-55 önde geçen Hapoel Tel Aviv, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu.

Salon: Arena 8888 Sofia

Hakemler: Milan Nedovic, Jordi Aliaga, Piotr Pastusiak

Hapoel Tel Aviv: Amir Coffey 15, Elijah Bryant 16, Tomas Satoransky 5, Zach Leday 15, Daniel Oturu 6, Vasilije Micic 16, Antonio Blakeney 15, Tai Odiase 6, Ishmail Wainright 6, Bruno Caboclo

Başantrenör: Dimitris Itoudis

Beşiktaş: Devon Dotson 5, Anthony Brown 9, Wenyen Gabriel 10, Eugene Omoruyi 12, Jaylen Nowell 7, Conor Morgan 5, Ante Zizic 17, Scottie Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Berk Uğurlu 4, David DeJulius

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 75-55

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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