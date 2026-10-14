Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 yenildi

Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. İlk yarıyı 43-39, üçüncü periyodu 75-55 önde geçen Hapoel Tel Aviv, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Euroleague 5. hafta maçında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu.
Salon: Arena 8888 Sofia
Hakemler: Milan Nedovic, Jordi Aliaga, Piotr Pastusiak
Hapoel Tel Aviv: Amir Coffey 15, Elijah Bryant 16, Tomas Satoransky 5, Zach Leday 15, Daniel Oturu 6, Vasilije Micic 16, Antonio Blakeney 15, Tai Odiase 6, Ishmail Wainright 6, Bruno Caboclo
Başantrenör: Dimitris Itoudis
Beşiktaş: Devon Dotson 5, Anthony Brown 9, Wenyen Gabriel 10, Eugene Omoruyi 12, Jaylen Nowell 7, Conor Morgan 5, Ante Zizic 17, Scottie Wilbekin 9, Furkan Korkmaz 4, Berk Uğurlu 4, David DeJulius
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 22-18
Devre: 43-39
3. Periyot: 75-55