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Beşiktaş EuroCup'da Hapoel Tel Aviv'e Mağlup Oldu

Beşiktaş EuroCup'da Hapoel Tel Aviv'e Mağlup Oldu
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Beşiktaş, EuroCup A Grubu üçüncü maçında Sırbistan'da Hapoel Tel Aviv'e 101-87'lik skorla yenildi. Maç, Aleksandar Nikolic Salonunda gerçekleştirilirken, başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, rakibine karşı etkili olamadı.

EuroCup A Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, Sırbistan'da oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv'e 101-87'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Alberto Baena, Kristaps Konstantinovs, Thomas Bissuel

Beşiktaş: Kyle Alman 11, Derek Needham 17, Conor Morgan 5, Kerem Konan 9, Kelan Martin 10, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 5, Dustin Sleva 14, Emanuel Terry 12

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Hapoel Tel Aviv: Johnathan Motley 24, Bar Timor 15, Marcus Foster 16, Patrick Beverley 16, Ishmail Wainright 8, Joe Ragland 1, Brain Angola, Noam Yaacov 6, Tomer Ginat 11, Bruno Caboclo 4

Başantrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 22-24 (Hapoel Tel Aviv lehine)

Devre: 41-54 (Hapoel Tel Aviv lehine)

3. Periyot: 62-81 (Hapoel Tel Aviv lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hapoel Tel Aviv Sırbistan Basketbol Beşiktaş Finans Spor

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