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Beşiktaş, eski başkan Hasan Arat'ın yumruklandığı olayla ilgili soruşturma başlattı

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Beşiktaş, 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylarla ilgili disiplin kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile tartışırken yumruklu saldırıya uğrayan eski başkan Hasan Arat, darp raporu alıp hukuki süreç başlatmıştı.

Beşiktaş, 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylarla ilgili disiplin kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi;

"Divan kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak disiplin kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Disiplin kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından Olağan Divan Kurulu Toplantısı tatil edildi. Arat, olayların ardından darp raporu aldı ve hukuki süreç başlattı.

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Beşiktaş, eski başkan Hasan Arat'ın yumruklandığı olayla ilgili soruşturma başlattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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