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Beşiktaş-Erzurumspor FK maçının ardından

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- Siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz: "Fenerbahçe derbisini taçlandırma adına evimizde 3 puan almak çok değerliydi. Bu maçın öneminin farkındaydık"

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor FK maçını kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Kartal Kayra, Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadı'nda Erzurumspor FK'yi 3-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dördüncü haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından ilk iç saha maçını kazanmanın önemine değinen Kartal Kayra, "Fenerbahçe derbisini taçlandırma adına evimizde 3 puan almak çok değerliydi. Bu maçın öneminin farkındaydık. İyi hazırlanmıştık. Biraz zor olacağını düşünüyorduk ama özellikle ilk yarıda çok istekli bir Beşiktaş vardı. Tüm arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum." diye konuştu.

Takım savunmasına çok önem verdiklerini aktaran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hem antrenmanlarda hem soyunma odasında hocamız takım savunmasıyla ilgili şeyleri söylüyor. Biz de sahada gerekenleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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