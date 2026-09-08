Beşiktaş, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından top kapma ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı