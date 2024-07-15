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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Berk Uğurlu'nun sözleşmesini bir yıl uzattı

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oyuncu Berk Uğurlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu. Uğurlu, 2024/25 sezonunda takımla birlikte olacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Berk Uğurlu'nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımızın oyuncusu Berk Uğurlu'nun sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2024/25 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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