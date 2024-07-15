Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Berk Uğurlu'nun sözleşmesini bir yıl uzattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oyuncu Berk Uğurlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu. Uğurlu, 2024/25 sezonunda takımla birlikte olacak.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Berk Uğurlu'nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımızın oyuncusu Berk Uğurlu'nun sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2024/25 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL