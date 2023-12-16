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Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes'i mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti. Beşiktaş Emlakjet, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergiledi ve galibiyete ulaştı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 19, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 11, Allman 11, Berk İbrahim Uğurlu 2, Yiğit Arslan 12, Kerem Kuthan Konan 2

Anadolu Efes : Larkin 18, Erten Gazi, Thompson 15, Oturu 25, Jones 6, Emre Melih Tunca, Rıdvan Öncel 4, Burak Can Yıldızlı 3, Ercan Osmani, Michael Daum 6

1. Periyot: 21-14

Devre: 49-36

3. Periyot: 62-54

Beş faulle çıkan: 37.21 Yiğit Arslan ( Beşiktaş Emlakjet), 39.22 Michael Daum, 39.33 Tyrique Jones ( Anadolu Efes )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş Emlakjet, sahasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş Emlakjet, 4. dakikaya 6-2 önde girdi. Anadolu Efes, 5. dakikada Darius Thompson'un basketiyle öne geçti ve skoru 6-8'e getirdi. Sonrasında tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Matt Mitchell ile bulduğu basketlerle ilk periyodu 21-14 önde bitirdi.

Beşiktaş Emlakjet, ikinci çeyreğin başında da oyun üstünlüğünü bırakmadı. Yiğit Arslan ile hücumda etkili olan siyah-beyazlılar 16. dakikada Jonah Matthews'ın üçlüğü ile aradaki farkı 15'e çıkardı: 39-24. Sonrasında karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyot, Beşiktaş Emlakjet'in 49-36 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada Matt Mitchell'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla aradaki farkı 18'e çıkardı: 60-42. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin son saniyesinde Darius Thompson'la bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi ve son periyoda 62-54 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek, iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Bu periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Tyrique Jones'un basketiyle 34. dakikada aradaki farkı 5'e indirdi: 69-64. Bu dakikadan sonra aradaki farkın daha da azalmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, son dakikalarda serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 85-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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