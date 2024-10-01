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Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçını John Beaton Yönetecek

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt Maçını John Beaton Yönetecek
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maçın hakemliğini İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yapacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak.

Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Christopher Graham olacak.

Beşiktaş - Frankfurt maçında VAR koltuğunda Nicholas Walsh, AVAR'da da Steven McLean oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eintracht Frankfurt Frankfurt Beşiktaş Futbol Dünya Spor

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