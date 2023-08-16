Beşiktaş doludizgin! Taraftar Rashica'ya sevinemeden bir bomba daha patlattılar
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Beşiktaş, Milot Rashica transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek üzere olan siyah beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamayı planlıyor. Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, transfer görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Bologna forması ile 35 maça çıkan Barrow, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.
Son dönemlerde önemli isimleri açıklayan Beşiktaş, Milot Rashica'dan sonra Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek üzere.
BEŞİKTAŞ BİTİRECEK
NTV'de yer alan habere göre, Beşiktaş Musa Barrow transferi için Bologna ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamak istiyor.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Siyah-beyazlı yönetim, kulüple bonservis görüşmelerine devam ederken, Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiriyor.