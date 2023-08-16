Beşiktaş doludizgin! Taraftar Rashica'ya sevinemeden bir bomba daha patlattılar

Beşiktaş, Milot Rashica transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bologna forması giyen Musa Barrow transferini de bitirmek üzere olan siyah beyazlılar, transferi 6 milyon Euro bonservis bedeli ile tamamlamayı planlıyor. Barrow'un menajeri ile de İstanbul'da görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, transfer görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Bologna forması ile 35 maça çıkan Barrow, 3 gol attı ve 8 asist yaptı.