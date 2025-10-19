Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi Tamamlandı

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısında oy verme işlemi sona erdi.

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısında oy kullanma işlemi sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 aday yarıştı.

Ali Rıza Dizdar'ın başkanlık yaptığı seçimde oy sayma işleminin ardından siyah-beyazlıların yeni divan kurulu başkanı belli olacak.

Seçimde oy kullanmak için salona 1711 üyenin geldiği belirtildi. - İSTANBUL