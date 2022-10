Beşiktaş derbisi öncesi Jorge Jesus'un futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı: Rakibin önemi yok

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Süper Lig'deki ilk derbisine çıkacak Jorge Jesus futbolcuları ile yaptığı toplantıda, "Özel bir maç olacak. Fenerbahçe gibi bir takımdaysanız, rakibin kim olduğunun önemi yoktur. Her karşılaşmada olduğu gibi güçlü oyunumuzu sürdürerek kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Her fırsatta, "Benim ideal on birim ve ideal sistemim yok." diyen Jorge Jesus'un Beşiktaş karşısında yine hücum ağırlıklı bir oyun oynaması beklenirken, "Her maçta olduğu gibi, kendi oyunumuzu oynayacağız." dediği belirtildi.