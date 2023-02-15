Beşiktaş defterini kapattı! Josef de Souza'nın yeni adresi Çin oldu

Beşiktaş, Josef de Souza ile yolları ayırmaya karar verdi. Brezilyalı futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmaya varmasının ardından, siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi. 34 yaşındaki orta sahanın bu talebi, teknik direktör Şenol Güneş tarafından onaylandı.

Süper Lig'de oynadıkları Ankaragücü maçında sahaya giren rakip taraftara fiziksel müdahalede bulunan Josef De Souza, ceza almasının ardından sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını açıklamıştı. Brezilyalı orta saha bu kararını öne çekti.

SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNİ İSTEDİ

Josef De Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu, bu anlaşmanın ardından Beşiktaş ile sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Josef de Souza'nın ayrılmasına onay verirken, yönetim de 34 yaşındaki futbolcunun talebini kabul etti. Beşiktaş formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.