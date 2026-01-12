Haberler

Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırarak Slavia Prag'a transfer etti. Jurasek, Beşiktaş ile 17 maçta oynadı.

Beşiktaş, Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanan David Jurasek, siyah-beyazlı formayla 10'u Trendyol Süper Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 17 maçta görev aldı. Ligin 2. yarısı öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Jurasek ile yollarını ayırdı.

25 yaşındaki futbolcu, Çek ekibi Slavia Prag'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada savunma oyuncusunun 2,5 yıl sonra dönüş yaptığı belirtilirken Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
