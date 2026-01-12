Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanan David Jurasek, siyah-beyazlı formayla 10'u Trendyol Süper Lig olmak üzere tüm kulvarlarda 17 maçta görev aldı. Ligin 2. yarısı öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Jurasek ile yollarını ayırdı.
25 yaşındaki futbolcu, Çek ekibi Slavia Prag'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada savunma oyuncusunun 2,5 yıl sonra dönüş yaptığı belirtilirken Haziran 2029'a kadar geçerli sözleşme imzalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor