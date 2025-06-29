Beşiktaş, David Jurasek ile Anlaşma Sağladı
Beşiktaş, 24 yaşındaki sol bek David Jurasek'in Benfica'dan satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ, 24 yaşındaki sol bek David Jurasek'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek'in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
David Jurasek'e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor