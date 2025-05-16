Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Iddanın başlangıcında yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrasında minyatür kale maç ile çift kale maç yapıldı. Takım yarınki antrenmandan sonra Alanya'ya uçacak.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor