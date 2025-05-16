Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Iddanın başlangıcında yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrasında minyatür kale maç ile çift kale maç yapıldı. Takım yarınki antrenmandan sonra Alanya'ya uçacak.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.