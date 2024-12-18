Beşiktaş Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasından sonra salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladılar.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL