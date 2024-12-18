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Beşiktaş Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Corendon Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasından sonra salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladılar.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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