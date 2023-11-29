Beşiktaş, Club Brugge ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile yarın karşılaşacak. Beşiktaş, grupta henüz galibiyet alamadı ve son sırada yer alıyor. Club Brugge ise lider konumda bulunuyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, yarın saat 20.45'te sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu sezon grupta oynadığı 4 müsabakada galibiyet yüzü göremezken, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve 1 puan ile son sırada yer alıyor. Club Brugge ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ile aldığı 10 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Avrupa'da 238. müsabaka

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy gösterdi. Bu süreçte 90 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 48 müsabakada berabere kalırken, 99 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kartal rakip fileleri 314 kez havalandırırken, kalesinde ise 352 gol gördü.

Aboubakar rekor peşinde

Siyah-beyazlılarda Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 13 gole sahip. Aboubakar, Brugge karşısında 1 gol atması durumunda bu alanda Kara Kartal'ın 14 golle en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak.

Club Brugge, ligde 7. sırada

Belçika 1. Lig'de 15 maça çıkan Club Brugge, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Belçika ekibi ligde son hafta deplasmanda mücadele ettiği OH Leuven'ı 1-0 mağlup etti.

Sloven David Smajc düdük çalacak

Beşiktaş ile Club Brugge mücadelesini Sloven hakem David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alen Borosak olacak. Borosak'a AVAR olarak Dragoslav Peric eşlik edecek. - İSTANBUL