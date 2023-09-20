Beşiktaş Club Brugge deplasmanına ulaştı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Club Brugge'e konuk olmak üzere Belçika'ya ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, taraftarlar tarafından karşılandı ve konaklayacakları otele geçti. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Beşiktaş, antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş, Belçika'ya ulaştı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkan uçakla Oostende Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Beşiktaş, buradan kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.
Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu, TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Siyah-beyazlı ekip, TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla Club Brugge müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.