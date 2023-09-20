Beşiktaş Club Brugge deplasmanına ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Club Brugge'e konuk olmak üzere Belçika'ya ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, taraftarlar tarafından karşılandı ve konaklayacakları otele geçti. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Beşiktaş, antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.