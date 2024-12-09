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Beşiktaş, Ciro Immobile'nin Sağlık Durumunu Açıkladı

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin Sağlık Durumunu Açıkladı
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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin sağ uyluk arka kısmında gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlanıldığı belirtildi.

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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