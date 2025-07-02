Beşiktaş Ciro Immobile ile İhtimalleri Kapatıyor

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Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırmak üzere anlaşmaya vardı. Immobile'nin Bologna'ya transfer olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayırıyor.

Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezonun başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin uzağında kalan ve aldığı ücretten dolayı gönderilmek istenen Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile yaptığı fesih görüşmelerinde anlaşma noktasına geldi. Tecrübeli golcüyle son pürüzlerin konuşulduğu ve ayrılıkla ilgili resmi açıklamanın her an yapılabileceği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon alacağı maaşın bir kısmından vazgeçen Immobile'nin, İtalyan takımı Bologna'ya transfer olması bekleniyor. Öte yandan Immobile'ye alacağı ücret 1 yıl içinde 5 taksitte ödenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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