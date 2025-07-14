Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
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Beşiktaş, 31 yaşındaki İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden oyuncuya 1.5 milyon euro fesih bedeli ödeyecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

CHAMBERLAIN'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yeni sezon planlamalarına devam eden Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain için son kararını verdi. Haberde, Siyah-beyazlıların İngiliz orta saha ile yapılan görüşmelerde yola devam edilmeyeceğini belirterek sözleşmesini feshettiği belirtildi. Karakartal, böylece sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden oyuncuya 1.5 milyon euro fesih bedeli ödenecek.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a 2023-2024 sezonunun başında Liverpool'dan bedelsiz olarak transfer olan Chamberlain, Siyah-beyazlılarda toplam 50 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakip kalelere 5 gol atan yıldız oyuncu, 1 golün de pasını verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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