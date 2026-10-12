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Beşiktaş, Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını açıkladı

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Dün Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Cerny ilk yarıda sakatlanmıştı. Siyah-beyazlılar, 30. dakikada sol uyluk arka kısmında ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Cerny'nin MR sonucunda sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını, tedavisine başlandığını açıkladı.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında dün sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı ekipten tecrübeli kanat oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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