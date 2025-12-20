Kartal, evinde 4 maç sonra güldü

Haberler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek iç sahada 4 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle iç saha kimliğini yeniden kazandı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek iç sahada 4 maç sonra galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra iç saha galibiyetiyle tanıştı. Sezon başında evinde oynadığı ilk 3 mücadeleyi kazanan Kartal, daha sonra Dolmabahçe'de çıktığı 4 müsabakada galibiyete uzanamadı. Beşiktaş, bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Samsunspor ile Gaziantep FK'yla da berabere kaldı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Dolmabahçe'deki son galibiyetini Kocaelispor'a karşı elde etmişti. - İSTANBUL




