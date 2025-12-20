Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi. Maçta Beşiktaş'ın tek golü Rashica'dan geldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista (Dk. 85 Emirhan Topçu), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 85 Salih Uçan), Rashica, Orkun Kökçü, Cerny, Abraham (Dk. 45 Devrim Şahin)
Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Mithat Pala (Dk. 78 Muhammet Taha Şahin), Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Rak-Sakyi (Dk. 74 Emrecan Bulut), Laci, Olawoyin (Dk. 78 Halil Dervişoğlu), Augusto (Dk. 60 Zeqiri), Sowe
Gol: Dk. 64 Rashica ( Beşiktaş )
Sarı kartlar: Dk. 9 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 63 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 82 Djalo, Dk. 87 Rashica ( Beşiktaş ), Dk. 79 Halil Dervişoğlu, Dk. 80 Sagnan, Dk. 90+3 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor )
48. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Soldan Hojer'in uzun kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içinde Djalo'nun hamle yapmaya çalıştığı topu kapan Rak-Sakyi'nin hafif sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
61. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
64. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rashica, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden topu kurtardı ve hafif sağ çaprazdan meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
90+1. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak sağ üst köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.