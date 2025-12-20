Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi. Maçta Beşiktaş'ın tek golü Rashica'dan geldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista (Dk. 85 Emirhan Topçu), Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 90+1 Gökhan Sazdağı), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 85 Salih Uçan), Rashica, Orkun Kökçü, Cerny, Abraham (Dk. 45 Devrim Şahin)

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Mithat Pala (Dk. 78 Muhammet Taha Şahin), Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 78 Taylan Antalyalı), Rak-Sakyi (Dk. 74 Emrecan Bulut), Laci, Olawoyin (Dk. 78 Halil Dervişoğlu), Augusto (Dk. 60 Zeqiri), Sowe

Gol: Dk. 64 Rashica ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 9 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 63 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 82 Djalo, Dk. 87 Rashica ( Beşiktaş ), Dk. 79 Halil Dervişoğlu, Dk. 80 Sagnan, Dk. 90+3 Samet Akaydin (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi.

48. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Soldan Hojer'in uzun kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içinde Djalo'nun hamle yapmaya çalıştığı topu kapan Rak-Sakyi'nin hafif sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

61. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

64. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rashica, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden topu kurtardı ve hafif sağ çaprazdan meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

90+1. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak sağ üst köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
title