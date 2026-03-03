Haberler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, taktikselliği artırmak amacıyla yapıldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun dördüncü ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
