Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve 5'e 2 top kapma idmanıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakası yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.