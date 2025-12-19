Haberler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarını tamamladı ve müsabaka için hazır hale geldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve 5'e 2 top kapma idmanıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor müsabakası yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

