Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL