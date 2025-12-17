Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor