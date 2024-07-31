Beşiktaş, Can Keleş'in lisansını çıkardı
Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken oyuncu Can Keleş'i kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşında kanat oyuncusunun lisansını da çıkardı. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) milli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar mukavele imzalandığını belirtti.
Beşiktaş, kadrosuna kattığı Can Keleş'in lisansını çıkardı.
Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken oyuncu Can Keleş'i kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşında kanat oyuncusunun lisansını da çıkardı. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) milli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar mukavele imzalandığını belirtti. - İSTANBUL