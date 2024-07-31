Beşiktaş, Can Keleş'in lisansını çıkardı

Beşiktaş, kadrosuna kattığı Can Keleş'in lisansını çıkardı.

Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken oyuncu Can Keleş'i kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşında kanat oyuncusunun lisansını da çıkardı. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) milli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar mukavele imzalandığını belirtti. - İSTANBUL