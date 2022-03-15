Beşiktaş camiasını ayağa kaldıran pozisyon penaltı mı? Tartışmalara son nokta koyuldu

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın son dakikalarına siyah-beyazlıların penaltı beklediği tartışmalı pozisyon damga vurdu. Eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta pozisyona dair tartışmalara son noktayı koydu.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Larin'in Nelsson'a yaptığı müdahaleyi değerlendiren Deniz Çoban, "Penaltı şüphesi yok. Devam kararı doğru. Oyun kurallarında; tutmanın oyuncunun bedenine etki etmesi gerekir yazıyor. Tutup bırakıyor Nelsson an meselesi bu. Larin istese devam ederdi, bir sonraki hamlesini yapabilirdi. Dengesini kaybedip düşüyor, bence penaltı yok, devam kararı doğru." dedi.

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